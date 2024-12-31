2024-12-31 10:45:04 - المصدر: ايشان

تشهد عدة مناطق سورية حالة من الفوضى والانفلات الأمني وسط تصاعد الانتهاكات وانتشار السلاح بشكل غير مسبوق؛ ما أدى إلى عجز السلطات المحلية عن ملاحقة فلول النظام وضبط العصابات المسلحة. في مدينة جبلة، اختطف مسلحون مجهولون مواطناً وابنه يوم 13 الشهر الجاري بعد استضافتهم في منزلهما، حيث ادعى المسلحون أنهم من “الهيئة” وقاموا بخداع الضحيتين […]

ظهرت المقالة الأحداث السورية.. إعدام 9 أشخاص واختطاف آخرين في اللاذقية وحمص أولاً على ايشان.



