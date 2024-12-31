تعليمات جديدة من وزارة الداخلية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية

2024-12-31 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن تعليمات جديدة من وزارة الداخلية تخص الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وقال في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فإن الأجهزة والدوائر الاختصاصية في الوزارة ستعمل على متابعة كل من يحاول مخالفة الذوق العام وازعاج المواطنين".

وأضاف أن الوزارة "ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية في بغداد والمحافظات".

ودعت الوزارة حسب البيان، الجميع الى الاحتفال بطريقة حضارية بعيدا عن التصرفات التي لا تمثل ثقافة وأخلاق الشعب العراقي الكريم.