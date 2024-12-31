وثائق رفعت عنها السرية تكشف تفاصيل جديدة حول ضلوع بريطانيا في غزو العراق ومحاربة صدام.. لماذا غضب بلير من شيراك؟
2024-12-31 11:00:06 - المصدر: راي اليوم
لندن- (أ ف ب) – كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية حديثا ونشرت الثلاثاء عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في 17 آذار/مارس 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن “الموقف الفرنسي قوّض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي”.… [+]