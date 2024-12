2024-12-31 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية، أن يكون طقس يوم رأس السنة بالعراق مغبر مع تشكل الضباب صباحا ولا فرص لتساقط الأمطار.

