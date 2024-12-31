ارتفاع اسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل عند افتتاح بورصتي العراق

2024-12-31 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 151600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 151850 دينارا مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.