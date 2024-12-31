الدفاع المدني بإقليم كوردستان تشدد إجراءاتها ليلة عيد رأس السنة

2024-12-31 11:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن قيامها بالتحضيرات اللازمة كافة للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية في مناطق الإقليم.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم سركوت كارش، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "منذ يوم 25 كانون الأول/ديسمبر، قمنا بتنظيم الوحدات وفرق الإطفاء والرجال الدفاع المدني في كل الأماكن المخصصة لاحتفالات رأس السنة، خاصة الكنائس والأماكن الخاصة بالطقوس الدينية، لضمان عدم وجود أي خروقات أو لحالات الطوارئ".

ولفت إلى أن "اليوم هو آخر يوم في العام 2024 وبهذه المناسبة سيكون هناك الكثير من مناطق الاحتفال على مستوى الإقليم، والعديد من الأماكن السياحية التي ستشهد احتفالات، لذلك قمنا بتوزيع فرق الإطفاء والدفاع المدني في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة كافة".

وطالب كارش، أصحاب القاعات المجازة، بـ"تنفيذ قرارات وتعليمات مديرية الدفاع المدني والالتزام بها ليلة الاحتفال من أجل سلامة المواطنين، ومنع استخدام المفرقعات والألعاب النارية داخل القاعات المغلقة من أجل عدم التسبب بحرائق".