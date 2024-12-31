الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة الفرات
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | حقيقة الحصة التموينية ايام الحصار
فيديو | حقيقة الحصة التموينية ايام الحصار
نسخ الرابط
2024-12-31 11:20:02 - المصدر: قناة الفرات
موضوعات ذات صلة
فيديو | حوار الصباح || حين يصبح الفن رساله .. قصة ابداع من الزجاج والتراث
فيديو | هل ستختفي الشوكولاتة من العالم؟
فيديو | الملعب لم يعد كافياً له .. فينيسيوس جونيور قائد طائرة.. كيف ذلك!
فيديو | الجيش الإسرائيلي يدخل القنيطرة ويحاصر مبان حكومية.. ماذا يحدث في جنوب سوريا؟ | #غر...
فيديو | شحنة مساعدات أميركية ضخمة في طريقها لأوكرانيا
فيديو | معرض للفن التشكيلي في البصرة يجمع محافظات العراق واقليم كوردستان | برنامج واحد من ...
فيديو | عام حافل وتغطيات خاصة لـ"العربية" في بيروت خلال 2024
فيديو | بروفايل | الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر