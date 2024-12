كاساس: هدفنا المقبل التأهل للمونديال ولا شي آخر

2024-12-31 11:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اسباب خروج المنتخب من كأس الخليج، فيما اشار الى ان الهدف القادم التأهل للمونديال. وقال كاساس خلال حوار مع صحيفة الرياضة السعودية، ان “الخروج من كأس الخليج كان لأسباب عدة. أولًا، لم يتمكَّن عددٌ من لاعبينا المهمِّين من الحضور إلى البطولة، وكان العديد من اللاعبين مرضى، …

