السلطات العراقية تعتقل 5 اشخاص يحملون الجنسية الخليجية في بادية المثنى

2024-12-31 11:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال 5 أشخاص يحملون جنسيات خليجية في بادية محافظة المثنى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت اليوم، القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية الخليجية، أثناء قيامهم برحلة صيد في بادية المثنى، دون أي موافقات اصولية".

ولفت المصدر إلى أن "المعتقلين الخمسة متواجدون الآن في أحد مراكز شرطة محافظة المثنى، وستتم إحالتهم الى الجهات القضائية لحسم ملفهم".