2024-12-31 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خاصًّا بمشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يضمّ عدة مشاريع للطاقة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا جرت فيه مناقشة الموديل الاقتصادي لمشروع جنوب البصرة المتكامل، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلد".

وأضاف البيان، أن الاجتماع الذي عقد مع اللجنة المختصة من خبراء في وزارة النفط، استعرض إنضاج المشروع المتأخر منذ سنوات، وجرى الاتفاق على إقراره بعد استكمال جميع المتطلبات الخاصة به".

وأشار إلى، أن "المشروع يتكون من مجموعة من المشاريع المهمة، التي تتضمن تطوير حقل أرطاوي، واستثمار الغاز المصاحب وكذلك إنشاء مصفى بمواصفات حديثة، ومعمل للأسمدة ومعمل للبتروكيمياويات، بجانب إنشاء محطتي كهرباء واحدة بالطاقة الشمسية، والأخرى ثابتة لتزويد المشروع بالطاقة، وهو ما سيحقق فوائد تنموية واقتصادية كبيرة، وكذلك سيوفر فرص عمل كثيرة، ويسهم في تنمية القطاع الخاص العراقي".