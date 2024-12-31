2024-12-31 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من 70 مشروعاً جديداً خارج العاصمة بغداد خلال العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الطرق والجسور تستمر بالعمل في أكثر من 70 مشروعاً خارج العاصمة بغداد بالإضافة لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، مبيناً أن "أهم هذه المشاريع هو الطريق الرابط ما بين بغداد - كركوك والذي يبلغ طوله حوالي 400 كم والذي تم افتتاح مقاطع منه بطول 46 كم في محافظة كركوك وكذلك مقطع آخر في محافظة ديالي وهو طريق خالص -عظيم المقطع الثاني بطول 25 كم، ولازال العمل جاري في محافظة كركوك بمقطع منه بطول 162 كم ومقطعين اخرين منه في ديالى إحداهما بطول 110 كم والآخر بطول 64 كم ومن المؤمل انجازها خلال العام القادم".

وأضاف الصفار، أن "العمل جارٍ كذلك في واحد من أهم المشاريع على مستوى البلد وهو مشروع انشاء جسر حمرين في محافظة ديالى والذي يعتبر اطول جسر بطول 7 كم، بالإضافة الى تأهيل الطريق العام المقدادية-السعدية ضمن حوض بحيرة حمرين والذي سينجز نهاية عام 2025".

وتابع أن "هناك ايضاً مشاريع جديدة تم احالتها في العديد من المحافظات ومن أبرزها تأهيل طريق المرور السريع (بغداد-ابو غريب) وكذلك ربط مدينة كربلاء المقدسة بطريق المرور السريع ومشروع تعريض (الكفل-نجف) ومجسرات تقاطع بلد في محافظة صلاح الدين على طريق بغداد الموصل، بالإضافة إلى مشروع طريق ديوانية -الحلة المرحلة الأولى"، لافتاً إلى "إعداد الدراسات والجدوى الفنية الخاصة بإنشاء طريق عمارة -كوت-بغداد-كركوك وغيرها من المشاريع الاخرى الممتدة على طول الطرق الرابطة بين المحافظات".