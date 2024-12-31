جموع الزائرين تتوافد إلى سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الهادي (عليه السلام)

2024-12-31 12:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع- فليح العبيدي

تواصل جموع الزائرين، اليوم الثلاثاء، توافدها إلى مدينة سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي الهادي (عليه السلام).

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جموع الزائرين توافدت إلى مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) بسامراء في محافظة صلاح الدين، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)".

وأضاف ان "القوات الأمنية عززت انتشارها الأمني، لتأمين محيط المدينة والزائرين، فيما يواصل أصحاب المواكب تقديم الخدمات للزائرين من خلال نصب السرادق وتقديم وجبات الطعام والشراب للوافدين".