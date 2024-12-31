التواصل الحكومي يعلن انتهاء العمل بحملة ( العراق هويتي)

2024-12-31 12:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء العمل بحملة ( العراق هويتي).

وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن "الحملة اصدرت قرابة (300) الف بطاقة وطنية موحدة (مجانا) لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وايضا للمسجلين ضمن قاعدة بيانات هيئة حقوق ذوي الإعاقة".

وأضاف أن "الحملة استهدفت الطلبة المنتظمين في مدارس الفرح النموذجية"، لافتا إلى أن اليوم هو الموعد الرسمي لانتهاء الحملة".

يذكر أن ( العراق هويتي) ،حملة وطنية جرت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتنفيذ واشراف فريق التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل".