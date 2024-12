2024-12-31 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى/ عراق اوبزيرفر اعلن عضو مجلس محافظة نينوى سبهان الحديدي، اليوم الثلاثاء، انشقاقه من تحالف السيادة.

