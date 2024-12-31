2024-12-31 13:00:05 - المصدر: ايشان

كشفت وثائق حكومية بريطانية، رفعت عنها السرية حديثًا ونشرت الثلاثاء، عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003. وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في الـ17 من آذار/مارس 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم […]

ظهرت المقالة جاك شيراك أغضب البريطانيين عام 2003 بوقوفه ضد توني بلير وغزو العراق أولاً على ايشان.



