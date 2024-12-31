القبض على أشخاص مزقوا صورة لسليماني والمهندس وسط بغداد

2024-12-31 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على مجموعة من الأشخاص أقدموا على تمزيق صورة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط التحقيقات والأمن الوقائي ألقت القبض على مجموعة من المخربين قاموا بتمزيق صور قادة (قادة النصر) قرب فندق "بابل" في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وبين المصدر أن "العمل يهدف الى بث روح التفرقة بين أبناء البلد وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد".

هذا ولم يكشف المصدر عن عدد الأشخاص المعتقلين بهذه الحادثة.

وفي منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري اعتقلت السلطات الأمنية العراقية شابا بتهمة تمزيقه صور قاسم سليماني والمهندس في شارع الطابو وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وسرعان ما أطلقت محكمة استئناف ديالى، سراح الشاب بعدها بيوم من إلقاء القبض عليه.

وأُغتيل الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد "ابو مهدي المهندس" بغارة جوية أمريكية استهدفتهما و رفقائهما أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام 2020.