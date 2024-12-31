2024-12-31 13:25:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

بابيات شعرية.. الكلداني يهنئ الشعب العراقي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2025









يا شعب العراق، يا نبض الاوطان

يا صوت الحياة في كلِّ الأزمانِ

أقبلْ الينا عامٌ جديدٌ بالسلام

فلنرفعَ الايدي، ولنصلي للانسان





يا موطنَ الابرار، يا قبلة الأطيافِ

سُنَّةٌ وشيعةٌ، كلدانٌ وكنيسٌ مناف

عربٌ وكردٌ، وتركمانٌ صورة الضياء

ايزيديونَ وصابئةٌ في أرضِ الأنبياءِ

اشوريون وسريان وارمنٌ عظماء





نعلنها اليوم انها سنة الأملِ

نؤسس في القلوبِ خطة العملِ

نصنع للأجيالِ تضامنٌ وتكاتف

نبني المستقبل مزدهراً بلا خوف أو مآسِ





بركةٌ فينا وعامنا الخيرُ

يرفع عن عراقِنا المحنة والمرُ

ويجعل ارضنا نور و منارة

العمل والعلم يصنع العمارة.





فنحن لها اسمنا، أهلَ العراق

ونمضي بالعدالة، لا بالشقاق

يدا بيد نُصعد شأن الوطن

نحمي الحدود، ونهزمُ كلَّ الفتن.





كلُّ عام وأنتم في خيرِ وعزِّ

يا شعبَ العراقِ،

الدرب يضاء بنا فنحن الامل.

ولندون التاريخَ بأجملِ الفنن!





ريان الكلداني