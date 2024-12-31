أسعار الذهب تستقر ببغداد وتنخفض في اربيل

2024-12-31 13:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 556 الف دينار، وسعر الشراء 526 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 526 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 522 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار 570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 643 ألف دينار، وعيار 21 بيع 563 ألف دينار، وعيار 18 بيع 483 ألف دينار.