2024-12-31 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ديالى، يومالثلاثاء، على تحويل 3 نواحٍ إلى أقضية.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن"مجلس محافظة ديالى، وخلال جلسته الاعتيادية، صوت على تحويل نواحي بني سعدوجلولاء وقرة تبة، إلى أقضية".

ويوجد في العراق حاليا، قرابة 130 قضاء، وهيوحدات إدارية تنقسم بدورها إلى وحدات إدارية أصغر تسمى بالناحية.

وتختلف التخصيصات المالية للقضاء، وتكون أكبر،لكونه سيكون مسؤولا عن النواحي المرتبطة به، وغالبا ما يتم قرار تحويل الناحيةلقضاء وفقا لعدد النفوس فيها.