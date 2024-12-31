محافظتان تعلنان يوم الخميس المقبل عطلة رسمية

2024-12-31 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظتا البصرة وذي اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة به.

و ذكر بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محافظ البصرة أسعد العيداني عطّل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد الميلاد وإتاحة الفرصة أمام العوائل البصرية للاحتفال".

وفي غضون ذلك؛ صوّت مجلس محافظة ذي قار على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2025/1/2 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.