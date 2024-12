2024-12-31 14:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادوجه محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة البصرة والدوائر المرتبطة به. و ذكر بيان رسمي تلقته (المدى)، أن "محافظ البصرة عطّل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد الميلاد وإتاحة الفرصة أمام العوائل البصرية للاحتفال".

