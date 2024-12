2024-12-31 14:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، تجهيز المدارس في ميسان بالإنترنت المجاني بالتعاون مع إيرثلنكوذكر بيان للوزارة تلقته (المدى): "تعزيزاً للخطوات الحكومية الرامية الى التحول الرقمي داخل المؤسسات التربوية وتحقيقا للشفافية واختزال الزمن، باشرت وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في ميسان بالتعاون مع شركة إيرثلنك تجهيز المدارس بخدمة الانترنت المجاني عبر الكابل الضوئي (FTTH)". وأضاف أن […]

