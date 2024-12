2024-12-31 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن رئيس مشروع المواطنة غيث التميمي، اعتقال نجله مقتدى فجر اليوم أمام فندق بابل وسط بغداد، متهما جهاز أمن الحشد الشعبي بالعملية. وتأتي الأنباء بعد أن أعلن التميمي عزمه تنظيم مبادرة سلمية في رأس السنة دعا خلالها إلى تعليق ملصقات الأعلام العراقية على الجدران وفوق جداريات وصور الشخصيات الأجنبية المنتشرة في العراق، …

The post أمن الحشد يعتقل نجل غيث التميمي وآخرين أثناء محاولتهم تمزيق صور في بغداد first appeared on Observer Iraq.