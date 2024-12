2024-12-31 14:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل نقلا عن المتحدث باسم مجلس المحافظة الحقوقي احمد سليم ان المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

