2024-12-31 14:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:باشر صندوق إعمار ذي قار بالمرحلة الثانية من مشروع مدينة أور السياحية، في خطوة تؤكد التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعزيز القطاع السياحي ودعم الإرث الأثري والتراثي لمدينة أور الأثرية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة سياحية...

The post انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة أور السياحية لتطوير القطاع السياحي في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.