2024-12-31 14:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار أحمد كريم، عن استقرار الحالة الجوية في المحافظة خلال اليومين المقبلين، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 18 – 20 درجة مئوية، والصغرى بين 7 – 9 درجات مئوية. وأوضح كريم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن...

The post الأنواء الجوية: طقس مستقر في ذي قار خلال اليومين المقبلين دون أمطار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.