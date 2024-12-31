2024-12-31 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في إطار الاستعدادات لاستقبال رأس السنةالميلادية الجديدة 2025، وضعت المديرية العامة لصحة السليمانية خطة متكاملة لضمان تقديمالخدمات الصحية الطارئة في هذه المناسبة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية صحة السليمانية، تلقتوكالة شفق نيوز نسخة منه، أنه تم توجيه جميع الفرق الطبية وفرق الإسعاف الفوري بالتأهبالتام خلال ليلة رأس السنة.

وأوضح البيان، أن أكثر من 20 فريق إسعاف فوري سيعملونخلال ليلة رأس السنة لتقديم خدماتهم في الحالات الطارئة.

وأكد البيان أن جميع المستشفيات ومراكز الإسعافستكون مستعدة لاستقبال أي طارئ.

كما شددت المديرية على أهمية تعاون المواطنين منخلال الاتصال بمركز الإسعاف الفوري على الرقم (122) في حال حدوث أي طارئ طبي غير متوقع.

وتشهد مدينة السليمانية خلال احتفالات رأس السنةتجمعات واحتفالات شعبية كبيرة، مما يزيد من احتمالية وقوع حالات طارئة تتطلب تدخلاًفورياً من قبل الفرق الصحية.