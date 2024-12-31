2024-12-31 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل للدوائر الرسمية كافة في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس ذي قار الحقوقي أحمد سليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" المجلس صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 2025/1/2 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.

وكان محافظ البصرة، اسعد العيداني، قرر بوقت سابق من اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.

وذكر بيان لديوان المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحافظ اسعد العيداني قرر تعطيل الدوام الرسمي بعد غد بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".

هذا واستشهد قادة النصر بضربة جوية نفذتها طائرة أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني 2020.



