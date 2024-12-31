وزير التربية يوافق على جعل يوم استراحة بين الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي

2024-12-31 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئيس لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، موافقة وزير التربية على جعل يوم استراحة بين الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي.

وقالت الوائلي حسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم" إنه "استجابة للطلبات المقدمة من قبل أهالي ابناءنا التلاميذ ومراعاة لظروفهم، قدمنا طلباَ لوزير التربية بجعل امتحاناتهم النهائية بين يوم ويوم".

وأضافت أن "وزير التربية استجاب ووافق على الطلب المقدم من قبل اللجنة النيابية".





نص الوثيقة أدناه:







