البنك المركزي العراقي يبيع نحو 290 مليون دولار بمزاد العملة

2024-12-31 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية من الدولار، اليوم الثلاثاء، في مبيعات البنك المركزي 92% بمشاركة 9 مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 289 مليوناً و 946 ألفاً و 80 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 268 مليونا و 946 ألفا و80 دولاراً، بنسبة 90% مقارنة بالمبيعات النقدية البالغة 21 مليون دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 17 شركة.