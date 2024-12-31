الشرطة الاتحادية: مستمرون بتأمين زيارة الإمام الهادي (ع) في سامراء

2024-12-31 14:50:03 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، استمرارها بتأمين زيارة الإمام الهادي (عليه السلام) في سامراء.وقال قائد منطقة سامراء للشرطة الاتحادية اللواء الركن أحمد الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة منطقة سامراء للشرطة الاتحادية والقطاعات الملحقة بها باشرت بتأمين الحماية لزوار العتبات المقدسة القادمين من المحافظات المختلفة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) ، وبالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات المتجحفلة معها ولا تزال مستمرة في عمليات التأمين".وأضاف الأسدي، أن "هناك قطاعات مشتركة من هيئة الحشد الشعبي والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية، وايضا قطاعات من الجيش العراقي" ،مشيراً إلى أن "هناك ايضاً عمليات استباقية تجري قبل الزيارة وبالتعاون والتنسيق بين جميع القطاعات الماسكة للأرض".وتواصل جموع الزائرين، توافدها إلى مدينة سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جموع الزائرين توافدت إلى مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) بسامراء في محافظة صلاح الدين، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)".وتابع أن "القوات الأمنية عززت انتشارها الأمني، لتأمين محيط المدينة والزائرين، فيما يواصل أصحاب المواكب تقديم الخدمات للزائرين من خلال نصب السرادق وتقديم وجبات الطعام والشراب للوافدين".