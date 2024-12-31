وزير الداخلية يوجه بوضع شعار "بغداد عاصمة السياحة العربية" على سمات الدخول للعراق

2024-12-31 14:50:03 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ،اليوم الثلاثاء ، بوضع شعار "بغداد عاصمة السياحة العربية" على سمات الدخول للعراق.وذكر الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ،وضعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة شعار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 على سمات الدخول إلى العراق".وأضاف أن "ذلك سيكون اعتبارا من يوم 1 كانون الثاني 2025".