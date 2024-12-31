محكمة الكرخ الثانية: استرداد 12 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي

2024-12-31 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت، اليوم الثلاثاء، مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".

وأضاف البيان، أنه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص"، مؤكدة أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".