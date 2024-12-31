تفاصيل جديدة عن حادثة "وفاة جندي بالحرس الوطني الأمريكي" في العراق

2024-12-31 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة وفاة جندي بالحرس الوطني الأمريكي في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" وفق المعلومات الأولية فأن رتلًا أمريكيًا تعرض الى حادث اثناء انتقاله من العراق الى سوريا عبر معبر الوليد في اطار نقل قطعات عسكرية الى قواعد في الحسكة السورية، ومناطق اخرى ما ادى الى اصابة اثنين من الجنود احدهما بحالة حرجة ظهر السبت الماضي".

واضاف، أن" بيان القوات الامريكية بشأن وفاة جندي في حادث غير قتالي ربما يكون المقصود به الجندي الذي اصيب في حادثة السبت لان اصابته كانت بليغة، لافتا الى ان" القوات الامريكية في حالة استنفار لنقل المئات من جنودها الى العمق السوري وتعزيز من 5-6 قواعد عسكرية بالمعدات التي تتدفق من عين الاسد ومناطق اخرى".

واشار المصدر الى، أن" القوات الامريكية اتخذت اجرءات مشددة على الطرق البرية التي تسير عليها الارتال العسكرية من العراق وصولا الى ريف الحسكة السوري".

وأعلن الجيش الأمريكي يوم أمس الاثنين (30 كانون الاول 2024)، عن وفاة جندي بالغ من العمر 34 عاما من الحرس الوطني لولاية إنديانا في حادث غير قتالي بالعراق.

وقالت قيادة الحرس الوطني بالجيش في بيان إنط الكابتن إريك ريتشارد هارت، من إنديانابوليس بولاية إنديانا، توفي يوم السبت في العراق. وكان هارت يخدم ضمن كتيبة القيادة والأركان التابعة للفرقة 38 مشاة بولاية إنديانا، ولا تزال ملابسات وفاته قيد التحقيق.

وعلى الرغم من توقف جميع العمليات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، لا يزال هناك 2500 جندي أمريكي متمركزين في البلاد لمساعدة الجيش العراقي في عمليات مكافحة تنظيم داعش والتدريب.

وتعرضت تلك القوات لهجمات متكررة خلال الأشهر الـ14 الماضية، منذ هجوم حماس على إسرائيل الذي أدى إلى رد عسكري أوسع من تل أبيب.

وخلال العام الماضي، شنت فصائل عراقية هجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف على المنشآت الأمريكية في العراق ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مع الحكومة العراقية لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق بحلول عام 2025. وانسحبت القوات الأمريكية بالفعل من بعض القواعد التي كانت تحتلها منذ عقدين من الزمن.

وتحافظ واشنطن على وجود مستمر في العراق منذ غزوها عام 2003. وعلى الرغم من انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية عام 2011، عاد آلاف الجنود في عام 2014 للمساعدة في هزيمة تنظيم داعش.