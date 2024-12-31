وزارة المالية: دائرة المحاسبة استكملت تمويلات رواتب الموظفين

2024-12-31 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن دائرة المحاسبة استكملت تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية استكملت تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق".وأضافت أن "عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقتها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية" مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية".ولفتت الوزارة إلى "اتخاذها إجراءات عاجلة لتسريع عملية التمويل وضمان استلام الموظفين لمستحقاتهم كاملة، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية" ،داعية "جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار".