العراق يحرز المركز الأول في بطولة العالم للحساب الذهني

2024-12-31 14:55:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع - عباس الرحيميحصدت العراقيتان بسملة صباح وفاطمة أحمد من محافظة كربلاء المقدسة المركز الأول في المسابقة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في فيتنام.وكالة الأنباء العراقية(واع)" ٱلتقت البطلتين للتعرف أكثر عن مشاركتهما في البطولة بسملة صباح قالت :إنها"شاركت في مسابقة فيتنام العالمية للحساب الذهني السريع، وأن مشاركتها لم تكن الأولى فقد شاركت في وقت سابق في تسع بطولات عالمية ووطنية" .وأكدت بسملة أن" المشاركين في البطولة من تايوان والصين واليابان وروسيا وغيرها كانوا من المتميزين والمتقدمين في هذا المجال إلا أنني تغلبت عليهم وتمكنت من حل ( 360 ) مسألة في عشر دقائق" .أما فاطمة احمد اوضحت لوكالة الأنباء العراقية(واع):أن"زميلاتها تمكنتا من الفوز في البطولة التي شارك فيها ( 313 ) متسابقاً من ( 24 ) دولة أجنبية،وأنها حصلت على المركز الأول وتمكنت من حل ( 160 ) مسألة في عشر دقائق لترفع علم العراق عالياً في المحافل الدولية".