2024-12-31 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عن استرداد 12 مليار دينار عراقي، من إحدى الشركات المخالفة لسوق العملة في بغداد.

وقال إعلام القضاء في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم، مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".

ولفت إلى أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار، بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص".

وبين، أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".