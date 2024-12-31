وزارة المالية: تم اكمال تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة

2024-12-31 15:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، استكمال تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري للدوائر والمحافظات كافة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" دائرة المحاسبة استكملت تمويلات رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق، مشيرة إلى أن عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية. هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية".

ولفتت الوزاررة" انتباه الرأي العام إلى اتخاذها إجراءات عاجلة لتسريع عملية التمويل وضمان استلام الموظفين لمستحقاتهم كاملة، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية، فيما دعت جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار.