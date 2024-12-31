انهيار السياسية النقدية في العراق.. الاستثمار في المصارف شبه معدوم والبنك المركزي يسير عكس التيار

2024-12-31 15:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، على أداء البنك المركزي العراقي للعام الجاري.

وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "‏واقع السياسات النقدية في العراق يتجه بشكل معاكس لعملية بناء السياسات النقدية، وهناك مشاكل منذ سنوات أدت إلى انهيار واضح في السياسات النقدية العراقية".

وأضاف أن "النظام المصرفي منذ سنوات، يتعرض لشبه إبادة، 32 مصرفا يخضع للعقوبات، والباقية ممنوعة من الدولار فقط عملات محددة ومازالت الالية غير واضحة".

وأشار إلى أنه "يوجد اكثر من 70 مصرفا عراقيا بدون اقراض، لان البنك المركزي لم يضع سياسة اقراض واضحة من قروض وفئات وضمانات".

وتابع أن "سياسة جذب الودائع اكثر من 80 إلى 85٪؜من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي، وهي لا تظهر بالتعاملات الشهرية بالنظام المصرفي الشهري، إذا هذه العملة المفروض تطرح بصفة ودائع تسويقية لذلك النظام المصرفي لا يدخل بهذه العملية"، مبيناً أن "سياسة استثمار المصرف العراقي شبه معدومة استثماراته".

وأوضح حنتوش أن سياسة العمليات المصرفية الاستثمارية غير محددة باتجاهات، وسياسة الحوالات أيضاً فيها مشكلة مع إلغاء المنصة"، لذلك أرى انهيارا واضحا في السياسات النقدية العراقية".

ودعا حنتوش البنك المركزي لإصلاح سياسته النقدية، ووضع معاير جديدة لتطوير النظام المصرفي الإسلامي والذهاب بمعاير أبعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.