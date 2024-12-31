إجراءات تخص السائحين في السليمانية: فرق جوالة ومراكز دعم

2024-12-31 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء،استكمال استعداداتها لاستقبال العام الجديد، مع إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعالياتالسياحية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للاحتفال بليلة رأس السنة.

وقال المتحدث باسم المديرية، كوران قادر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن"محافظة السليمانية تشهد هذا العام تنسيقًا شاملاً مع مختلف الجهات الحكومية لتأميناحتفالات رأس السنة"، مبيناً أن "هناك لجاناً وفرقاً سياحية تابعة للمديريةتنتشر في أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات للزائرين بما في ذلك المعلومات والدليل السياحيوخصوصاً في مداخل المحافظة".

وأشار قادر إلى "تخصيص مركز دعم سياحي في شارع سالم وسط المدينة لتقديمالمساعدة المباشرة للسائحين، وكذلك تشكيل فريقًا متخصصًا لمراقبة جودة الخدمات وأسعارهافي المراكز السياحية البالغة نحو ألف مركز وجميعها جاهزة لاستقبال الزائرين".

وأكد أن "المديرية تعمل بالتنسيق مع مديرية أسايش وشرطة السليمانية،ومديرية الصحة، ولجان قائمقامية السليمانية، إضافة إلى لجان أخرى لتسهيل دخول السائحينوضمان سلامتهم أثناء الاحتفالات".

وتابع، "كما تم التنسيق مع مديرية مرور محافظة السليمانية، لتسهيلحركة المركبات وضمان انسيابية دخول الحافلات السياحية إلى المراكز السياحية، مع توفيرأماكن توقف آمنة لها لتجنب الازدحام المروري".

وتعد السليمانية واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إقليم كوردستان، حيثتشتهر بمعالمها الثقافية والطبيعية، وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية تنظيم الفعالياتالسياحية لجذب المزيد من الزائرين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسيةفي العراق.