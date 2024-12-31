بارزاني يدعو بغداد للكف عن اختلاق "العقبات والعوائق" أمام حقوق شعب كوردستان

2024-12-31 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة الملفات العالقة بين بغداد وكوردستان، في حين شدد أن أعلى الحكومة الاتحادية في بغداد، الكف عن اختلاق العقبات والعوائق أمام حقوق شعب كوردستان.

وقال بارزاني، في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وردت لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى مواطني كوردستان الأعزاء. كما أوجه التهاني لعوائل الشهداء الأبرار وللبيشمركة الأبطال، وأتمنى الخير والسعادة والهناء للجميع" .

وأضاف أن "إجراء انتخابات برلمان كوردستان بنجاح في تشرين الأول الماضي من دواعي السعادة والاعتزاز، حيث عبَّر شعب كوردستان عن رسالته وإرادته بوضوح في تلك الانتخابات؛ وعلى هذا الأساس، ينبغي الاستجابة لصوت ومطالب شعب كوردستان من خلال تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان بأقرب وقت ممكن، لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها الرامية لخدمة شعب كوردستان".

وأكد بارزاني، على "ضرورة معالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان في إطار الدستور والاتفاقيات ومن خلال الحوار والتنسيق بين الجانبين، والكف عن اختلاق العقبات والعوائق أمام حقوق شعب كوردستان".

وتابع بارزاني: "في الوقت الذي نمضي فيه إلى بداية العام الجديد، تمر منطقتنا بظروف حساسة، فمع ما تلقيه الأحداث والتغيرات في سوريا من تأثيرات تنعكس على أوضاع المنطقة ومعادلاتها، فأنها تمثل في الوقت ذاته فرصةً جديدة لمكونات سوريا من أجل ترسيخ أسس متينة للتعايش والسلام والاستقرار عن طريق الحوار والتفاهم".

وزاد بالقول: "لم تعد منطقتنا تتحمل المزيد من الأزمات والعنف والإرهاب والتطرف والفوضى؛ لذلك، يجب أن يحتكم الجميع إلى اعتماد لغة الحوار والتفاهم والابتعاد عن الإنكار والتعصب القومي والديني، وعلى الجميع أن يدرك أن أي جهة لن تفلح في فرض نفسها على الآخرين".

وختم بارزاني، رسالته قائلاً: "نأمل أن يحمل العام الجديد معه بشائرَ الخير ويعمَّ السلام والتعايش منطقتَنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا من كل أنواع الشرور والمحن والمآسي".