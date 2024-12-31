2024-12-31 15:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال 143 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال العام 2024.وقال المتحدث باسم جهاز الأمني الوطني ارشد الحاكم في مقطع فيديو تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الجهاز شهد خلال العام 2024 من العمليات النوعية وتطوير القدرات السيبرانية"، لافتا الى أن "الجهاز اطلق مبادرة مشروع الأمن المناطقي الالكتروني الذي اسهم في تقليص مدى انجاز الكتب الرسمية واجابة الموقف الأمني من عدة شهور الى 72، تم خلالها انجاز اكثر من 37 الف كتاب رسمي و127 الف قيد".وأضاف أنه "تم اطلاق منصة امان وهي اول منصة عراقية مختصة بالامن السيبراني لمساعدة المواطنين للتحقق من امان حساباتهم وتم استقبل اكثر من 350 الف طلب خدمة".وأشار الى أن "الأمن الوطني إغلق أكثر من 12 ألف موقع وصفحة إلكترونية تحرض على التطرف والقبض على 318 متهماً بتجارة المخدرات بينهم 46 تاجراً دولياً".