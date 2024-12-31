الأعرجي يؤكد موقف العراق الثابت باحترام خيارات الشعب السوري

2024-12-31 15:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت في احترام خيارات الشعب السوري وسلامة أراضيه.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن :"الاعرجي استقبل بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل واستعرض معه العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث تطور الأوضاع على صعيد المنطقة ودور الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر الدولية" .وأكد الأعرجي، "موقف العراق الثابت في احترام خيارات الشعب السوري وسلامة أراضيه وتشكيل حكومته بعيداً عن التدخلات الأجنبية.وأضاف البيان أنه "جرى ايضاً، مناقشة تنسيق الجهود الدولية لإنهاء وجود مخيم الهول السوري وإعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم".