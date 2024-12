2024-12-31 15:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ مبلغا مقداره ١٢ مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي. وتم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي …

The post عاجل| استرداد 12 مليار دينار من شركة خالفت ضوابط فرق سعر الدولار first appeared on Observer Iraq.