رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار أفضل الفرص لتعظيم إيرادات الدولة

2024-12-31 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية استثمار أفضل الفرص لتعظيم إيرادات الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الاجتماع الموسع لمراجعة مشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزيري النفط والصناعة، والوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط، ووكيل وزارة التخطيط".وأضاف أن "الاجتماع استعرض المشاريع الستراتيجية ومشاريع الوزارة في مجالات؛ الاستخراج، والمشتقات النفطية، واستثمار الغاز، بنوعيه الحر والمصاحب، بجانب التأكيد على أهمية وضع الخطط اللازمة لتوزيع الغاز بين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك توفير احتياجات وزارة الصناعة والمعادن من الغاز لتشغيل المصانع".وأكد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية المراجعة واستثمار أفضل الفرص لتعظيم إيرادات الدولة، تطبيقاً لمنهج الحكومة الخاص بالإصلاح المالي والاقتصادي" ، مشيراً إلى أنّ "الحكومة أولت اهتماماً بتنفيذ مشاريع ستراتيجية لاسيما في قطاع الطاقة، من أجل دعم عملية التنمية في مختلف المجالات والقطاعات".