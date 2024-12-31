القانونية النيابية: الانتخابات ستجرى بموعدها وتحرك سياسي لتعديل قانونها

2024-12-31 15:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفتاللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، عن وجود تحرك سياسي لتعديل قانونانتخابات مجلس النواب، فيما أكدت أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لوكالة شفقنيوز، إن "التحرك السياسي والنيابي، يتجه نحو تعديل النظام الانتخابي وهوسانت ليغو".

وأضاف الحمامي، أن "هناك الكثير منالمقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أوالمتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتينانتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة".

وبشأن موعد إجراء الانتخابات، أكد النائب، أن"الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2025، ولا يوجد أي تغيير أو تأجيل في موعدها".

يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوريالمالكي، أكد في تصريح سابق، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره،حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني ذلك.

وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانونالانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرفسياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذاالتعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابيةواحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

ورغم اعتماد القانون الانتخابي (رقم 16 لسنة2005) القوائم المغلقة ونظام القاسم الانتخابي في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد،إلا أنه قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، واستمر العمل به حتى عام 2010، ليشهدبعدها تعديلا تمثل في اعتماد القوائم الانتخابية شبه المفتوحة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديداللانتخابات، اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 7.1، لكن هذه المعادلة شهدتتغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابةلمطالب احتجاجات تشرين 2019، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية، وقسمالمحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية.

يذكر أن مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التيعقدت في 27 من آذار/مارس 2023 بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النوابومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول بهفي انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظامالدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أنكل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.