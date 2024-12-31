وزير الثقافة يحدّد موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين
2024-12-31 16:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - سجاد الموسوي
أعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين.
وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات الرسمية الخاصة بصرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، تمت بين وزارتي المالية والثقافة".
وأضاف أن "صرف المنحة للمشمولين سيكون إما الخميس أو الأحد المقبلين".
أعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين.
وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات الرسمية الخاصة بصرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، تمت بين وزارتي المالية والثقافة".
وأضاف أن "صرف المنحة للمشمولين سيكون إما الخميس أو الأحد المقبلين".