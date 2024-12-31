2024-12-31 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - سجاد الموسويأعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين.وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات الرسمية الخاصة بصرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، تمت بين وزارتي المالية والثقافة".وأضاف أن "صرف المنحة للمشمولين سيكون إما الخميس أو الأحد المقبلين".