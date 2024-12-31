نقابة أطباء الاسنان في العراق: القضاء سمح لنا بممارسة التجميل غير الجراحي

2024-12-31 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء (31 كانون اول 2024)، قرارها بالغاء اعمام وزارة الصحة الذي منع اطباء الاسنان كافة من ممارسة التجميل اللاجراحي ضمن تخصصهم.

وذكرت نقابة أطباء الاسنان، في بيان لها وتابعته، "بغداد اليوم"، ان "المحكمة سمحت للأطباء بممارسة عمليات التجميل الجراحي، بعد منعهم سابقا من مزاولته".

وثمن البيان، دور رئيس الوزراء ووزير الصحة في انصاف شريحة أطباء الاسنان.