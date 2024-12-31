2024-12-31 16:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدران، اليوم الثلاثاء (31 كانون اول 2024)" ان منحة الصحفيين والادباء والمثقفين سيتم نزولها ببطاقات المشمولين بعد غد الخميس او الاحد المقبل كاقصى حد.

وقال البدران في حديث خص به " بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة المالية بصرف المنحة للمستحقين، مبينا ان الاخيرة بدورها حولت المبالغ للصرف".

وبين الفكاك، بأن "غدا الاربعاء عطلة رسمية، وبالامكان صرفها الخميس او الاحد المقبلين، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة رئيس الوزراء دعمه شرائح الصحفيين والادباء والفنانين".

وخلص البدران، بالقول، ان "وزارته أكملت جميع التزاماتها بغية صرف المنحة بأسرع وقت".